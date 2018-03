später lesen Neujahrskonzert Bläserquintett gastiert in Synagoge FOTO: Novalis-Quintett / Trierischer Volksfreund FOTO: Novalis-Quintett / Trierischer Volksfreund Teilen

Schweich (red) Unter dem Titel „Heiter bis Klassisch ins neue Jahr“ spielt das Novalis-Bläserquintett am Samstag, 13. Januar, um 19 Uhr in der Synagoge in Schweich ganz unterschiedliche Musikstile. Begleitet wird es dabei von der jungen Mezzosopranistin Tabea Mahler. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.