„Bohemian Rhapsody“ rockt die US-Charts

Queen hat die nordamerikanischen Kinocharts gerockt: Der Musikfilm „Bohemian Rhapsody“, der die Geschichte der Erfolgsband erzählt, spielte an den Kinokassen in den USA und Kanada an seinem Eröffnungswochenende rund 50 Millionen Dollar (etwa 44 Millionen Euro) ein und eroberte den ersten Platz, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete. dpa