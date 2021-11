Literaturpreise : Booker Prize und Prix Goncourt werden vergeben

London/Paris Zwei der bedeutendsten nationalen Literaturpreise werden an diesem Mittwoch in Großbritannien und Frankreich vergeben. Ein Blick auf die Favoriten.

Der britische Booker Prize und der französische Prix Goncourt gehören zu den bedeutendsten nationalen Literaturpreisen: Beide Auszeichnungen werden an diesem Mittwoch verliehen.

In das Rennen um den begehrten Prix Goncourt gehen vor allem die Namen bekannter französischer Autoren. Auf die Booker-Shortlist für das beste englischsprachige Buch, das in Großbritannien oder Irland veröffentlicht wurde, haben es zwei Frauen und ein Mann aus den USA sowie Autoren aus Südafrika, Sri Lanka und eine Britin mit somalischen Wurzeln geschafft.

In der engeren Auswahl für den Prix Goncourt steht unter anderem der senegalesische Schriftsteller Mohamed Mbougar Sarr mit „La plus secrète mémoire des hommes“ (dt. Die geheimste Erinnerung der Menschen). Der Roman des mit 31 Jahren mehrfach ausgezeichneten Autors handelt von einem jungen Schriftsteller, der in Paris ein legendäres Buch aus dem Jahr 1938 entdeckt und sich auf die Spuren des auf mysteriöse Weise verschwunden Autors macht.