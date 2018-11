später lesen Culture Club Boy George mit neuem Album auf Tour FOTO: Gaetano Piazzolla FOTO: Gaetano Piazzolla Teilen

Popstar Boy George (57) genießt die Weisheit seines Alters. „Das Selbstbewusstsein wird stärker. Vielleicht ist es aber auch so, dass man sich einfach nicht mehr groß darum kümmert, was andere von einem denken“, sagte er vor seinem Konzert am Freitag (30. dpa