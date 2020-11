Pop in Corona-Zeiten : Boygroup BTS bringt neues Album „BE“ heraus

Seoul Sie sind momentan die populärste Boygroup der Welt: BTS. Das neue Album der K-Pop-Stars ist unter dem Eindruck der Corona-Pandemie entstanden.

Vor dem offiziellen Albumstart war „Life Goes On“ als Anreißer auf Twitter veröffentlicht worden. Auf YouTube wurde der Titel bereits viele Millionen Mal abgerufen. Das Stück solle stellvertretend für alle sprechen, die die „neue Normalität“, die Covid-19 mit sich bringe, erlebten, hieß es in einer Mitteilung der Agentur von BTS, Big Hit Entertainment.

In einigen Titeln wurden die Ideen und das Material der Bandmitglieder verarbeitet. Die Diskussionen über die Rolle als Musiker in Zeiten der Pandemie seien in die Produktion eingeflossen, sagte der Sänger Jimin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Seoul.