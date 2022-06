Schauspieler : Brad Pitt dreht Rennfahrerfilm

Los Angeles Da ist Action auf vier Rädern garantiert: Bei Brad Pitts neuem Film zeichnen Jerry Bruckheimer und der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton als Produzenten verantwortlich.

Oscar-Preisträger Brad Pitt (58, „Once Upon a Time in Hollywood“) wird unter der Regie von Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“) einen Formel-1-Rennfahrer spielen.

Die Produktionsfirma Apple Studios gab das noch titellose Filmprojekt am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Pitt und Kosinski sind gemeinsam mit Jerry Bruckheimer und dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton auch als Produzenten an Bord.

Pitt kommt in diesem Sommer an der Seite von Sandra Bullock mit „Bullet Train“ ins Kino. In dem Action-Thriller spielt er einen Auftragskiller, der an Bord eines Schnellzugs in Japan im Einsatz ist.