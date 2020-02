Filmpreise : Brad Pitt und Laura Dern gewinnen Nebendarsteller-Oscars

Hollywood Sie gingen als Favoriten ins Oscar-Rennen und nehmen tatsächlich die Trophäe mit nach Hause: Brad Pitt und Laura Dern werden bei der Preisverleihung in Hollywood als beste Nebendarsteller ausgezeichnet. Daneben gibt es ein paar Überraschungen.

Brad Pitt und Laura Dern haben Oscars als beste Nebendarsteller gewonnen. Der 56-jährige Pitt wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ ausgezeichnet, Dern für „Marriage Story des Regisseurs Noah Baumbach.