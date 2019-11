Absage : Brahms-Requiem im Dom ohne Franz Grundheber

Franz Grundheber. Foto: Martin Möller (mö)

Trier (mö) Die Aufführung des Brahms-Requiems am Sonntag, 3. November, 18 Uhr, muss ohne Franz Grundheber stattfinden. Der weltberühmte Bariton hat sich in seinem Haus durch einen Unfall an beiden Schultern verletzt und musste absagen.

An seiner Stelle übernimmt Kresimir Strazanac die Bariton-Partie im „Deutschen Requiem“.