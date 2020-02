„Positiver Trend“ : Branchen-Retter Audiostreaming bringt mehr Musik-Umsatz

Berlin Noch vor wenigen Jahren wurde der deutschen Musikindustrie eine Katastrophe vorhergesagt. Die Jahreszahlen 2019 sprechen eine andere Sprache - wegen enormer Zuwächse beim Audiostreaming. Die Branche schwankt „zwischen digitaler Euphorie und digitaler Demut“.

Nach den am Donnerstag veröffentlichten Jahreszahlen 2019 des BVMI kommt Audiostreaming über Musikplattformen wie Spotify, Amazon, Apple Music, Tidal oder Deezer mittlerweile auf 55,1 Prozent Anteil am Gesamtumsatz. Wie eine Auswertung des Marktforschers GfK kürzlich ergab, lag die Zahl der in Deutschland getätigten Musikstreams im Vorjahr bei 107 Milliarden - 2018 waren es etwa 79,5 Milliarden Abrufe, 2017 rund 56,4 Milliarden.

Insgesamt wurden voriges Jahr laut BVMI fast zwei Drittel (64,4 Prozent) der Einnahmen im Digitalsektor erzielt. Die klassischen Tonträger fallen in der Wertschätzung der Musikkunden weiter zurück. Die CD hatte 2019 noch 29 Prozent Marktanteil - allerdings sei dieser Bereich mit 10,5 Prozent Minus „nur halb so stark geschrumpft wie in 2018“, sagte Verbandschef Drücke. Vinyl erreichte 4,9 Prozent Anteil - das Plus von 13,3 Prozent bei den zumeist schwarzen Scheiben führte noch nicht an den digitalen Downloads (6,2 Prozent) vorbei.