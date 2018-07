später lesen Salzburger Festspiele Brandauer statt Ganz als Erzähler in der „Zauberflöte“ FOTO: Ursula Düren FOTO: Ursula Düren Teilen

Twittern

Teilen



Der Schauspieler Bruno Ganz muss aus gesundheitlichen Gründen seine Rolle in der Inszenierung der Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ bei den Salzburger Festspielen zurückgeben. An seiner Stelle werde Klaus Maria Brandauer den Erzähler spielen, teilten die Festspiele am Donnerstag mit. dpa