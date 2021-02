Auktion : Bremer Philharmoniker versteigern Privatkonzerte

Bremen Mit ihrer Musik unterstützen zahlreiche Orchester in Deutschland den Klimaschutz. Da Konzerte wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sind, haben die Bremer Philharmoniker eine besondere Auktion organisiert.

Mit der Versteigerung von Konzerten und Mitmach-Aktionen wollen die Bremer Philharmoniker Geld für den Klimaschutz sammeln. Von diesem Sonntag (21.2.) an können Interessierte online oder per Telefon Gebote abgeben - etwa für ein persönliches Konzert im Museum, ein Privat-Konzert im Garten oder ein Geburtstagsständchen.

Manche Musiker geben in der Auktion Einblicke in ihre nicht-musikalischen Interessen. So bietet der Hornist Peter Schmidt als zertifizierter Imker einen Ausflug in die Welt der Bienen an und Solohornist Matthias Berkel gibt Tipps zum Brotbacken, wie die Schlagzeugerin und Mit-Initiatorin der Aktion Rose Eickelberg sagte.