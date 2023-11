Großbritannien Brisanten Namen verraten? Buch über Royals gestoppt

Scobie hatte bereits vor drei Jahren über Harry und Meghan geschrieben - ihm werden gute Beziehungen zu dem Paar nachgesagt. Sein neues Buch mit dem Untertitel „Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival“ (Deutsch: Innerhalb der Royal Family und der Überlebenskampf der Monarchie) erschien am Dienstag in Großbritannien. Der Autor sagte in einem Interview mit der „Times“, er habe dafür nicht mit Meghan gesprochen. Sie hätten aber gemeinsame Freunde und das „hilft definitiv dabei, Informationen zu bekommen“.