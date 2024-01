Rockband Brit Award: Rolling Stones erstmals seit Jahren nominiert

Die 44. Brit Awards werden am 2. März in London vergeben. Für das „Britische Album des Jahres“ sind in diesem Jahr Blur („The Ballad Of Darren“), J Hus („Beautiful And Brutal Yard“), Little Simz („No Thank You“), Raye („My 21st Century Blues“ und Young Fathers („Heavy Heavy“) nominiert. Die Sängerin Raye stellte mit insgesamt sieben Nominierungen in einem Jahr einen Rekord auf.