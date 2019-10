Ehrung : Bronzestatue für Leonard Cohen in Vilnius

Bronzestatue für Leonard Cohen in Vilnius

Die Bronzestatue von Leonard Cohen in Vilnius. Foto: Alexander Welscher/dpa.

Vilnius An den kanadischen Sänger und Songpoeten Leonard Cohen (1934-2016) erinnert nun in Litauen eine neue Bronzestatue.

Rund drei Jahre nach dessen Tod wurde die lebensgroße Skulptur in einem Innenhof in der Hauptstadt Vilnius von Bürgermeister Remigijus Simasius im September enthüllt. Damit soll an die litauischen Wurzeln des Künstlers erinnert werden, der mit Songs wie „Suzanne“ oder „Hallelujah“ weltberühmt geworden war.