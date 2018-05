später lesen Neues aus Hollywood Bruce Willis spielt den Boxtrainer von Mike Tyson FOTO: Adam Glanzman FOTO: Adam Glanzman Teilen

Action-Star Bruce Willis (63/„Stirb Langsam“) steigt für seinen nächsten Film in den Boxring. In „Cornerman“ soll er den legendären US-Boxtrainer Cus D'Amato spielen, der in den 1980er Jahren dem jungen Mike Tyson zum Welterfolg verhalf. dpa