Kinostarts Brutal und realistisch: „Civil War“ mit Kirsten Dunst

„Das ist nicht die Gefahr, der die Welt ausgesetzt ist. Sondern wir sind mit der Gefahr eines Zerfalls konfrontiert“, sagt Garland laut einer Mitteilung. Fake News, Einseitigkeit, Absolutheit - das sind akute und aktuelle Gefahren, die nicht nur in den USA Menschen auseinanderbringen. Kurz formuliert: „Wenn wir eine gemeinsame Wahrheit verlieren“, so Dunst. Unheimlich, weil so realistisch wirken die Szenen, in denen das Weiße Haus gestürmt wird. Die meisten dürften sich noch an die Bilder aus dem echten Leben vom Sturm aufs Kapitol in den USA von vor drei Jahren erinnern.