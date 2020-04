Literatur : Zeitreise zu einer Reizfigur

Mehr als eine halbe Million Bücher gibt es über Napoleon Bonaparte. Und es kommen immer noch neue hinzu. Obwohl der französische General und Kaiser nächstes Jahr 200 Jahre tot ist, scheint über ihn noch längst nicht alles geklärt zu sein.

Napoleon polarisiert, er hat bis heute viele Fans und erbitterte Feinde. Einen besonderen Zugang schafft der Historiker Thomas Schuler: Er unternahm Reisen zu neun Schauplätzen seines Wirkens und spürt dort den überlieferten Geschichten nach. Das beginnt auf dem jahrtausendealten Weg über den Alpenpass Großer St. Bernhard und führt über London, Regensburg, Venedig, Paris, Berlin, Moskau und Kaub am Rhein bis nach Waterloo, den Ort, an dem 140 000 Soldaten sich im Juni 1815 eine der infernalischsten Schlachten der Geschichte lieferten. Heute ist er ein Hotspot des Massentourismus.

Historische Fakten präsentiert Schuler eher beiläufig – ihm geht es vielmehr um die Spuren des Vergangenen, die an den Orten zu finden sind und vielleicht das Verständnis heute erleichtern. Wie war es, mit 46 000 Mann im Mai 1800 über die Alpen zu ziehen? Mit Tausenden Tieren und Waffen? Und warum ist das überlieferte Bild vom Reiter in Caesarenkluft so krass anders als die belegbaren Fakten vom Monarchen auf einem Maulesel? Warum – umgekehrt – wird Napoleon für Kriege verantwortlich gemacht, die nicht er angezettelt hat? Etwas Geheimnisvolles umgibt den Herrscher weiter, das Schuler ergründen will.