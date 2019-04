später lesen Literaturmesse Buchmesse lockt Literatur-Liebhaber in ­Frankenturm Teilen

(red) Zum zweiten Mal lockt die Literaturmesse „BUCHRegioTRIER“ am 3. und 4. Mai jeweils von 10.30 und 18.30 Uhr in den Frankenturm in Trier. Unter der Moderation des Hochwälder Autors Hans-Peter Lorang erwartet die Besucher im historischen Ambiente des mittelalterlichen Turms Lesungen, Buchvorstellungen und Autoreninterviews für alle Altersgruppen.