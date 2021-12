Buchtipp : Lass krachen, Paul

„Lyrics“ von Paul McCartney ist eine Autobiografie in Geschichten. Und vielen, vielen Bildern.

Ach, Sir Paul. Was hast du uns alles geschenkt. Mit den Beatles und, jawohl, auch danach (gut, ein paar dieser Geschenke hätten wir nicht gebraucht „Ebony and Ivory“ mit Stevie Wonder. „Mull of Kintyre“, schlimm quälender Ohrwurm. Fällt alles nicht ins Gewicht). Nehmen wir allein „Band on the Run“, vom gleichnamigen Album 1973: Andere würden die musikalischen Ideen, die allein in diesem Song stecken, auf mindestens fünf Lieder strecken. Manch einer hat seine gesamte Karriere auf deutlich weniger Kreativität aufgebaut. Und, Riesensprung jetzt, mit „Egypt Station“ von 2018 hat McCartney fast 60 Jahre nach Beginn seiner Musikerlaufbahn noch einmal ein richtig starkes Album veröffentlicht, das soll ihm mal jemand nachmachen.