Literaturpreis Büchner-Preis für Autor Egger - „Nachricht als Glücksgefühl“

„Er arbeitet an einem Werkkontinuum, das Sprache als Bewegung, als Klang, als Textur, als Bild, als Performance begreift und sich in der Fortschreibung und Veränderung des Sprachgebrauchs entwickelt“, teilte die Jury zur Begründung mit. Seine Prosagedichte und Textgewebe würden sich der raschen Lektüre widersetzen, „laden zum assoziierenden Entschlüsseln von Bedeutungen ein und unterminieren spielerisch Erklärungssysteme, die wir zu kennen glauben.“ Eggers Wortkosmos fuße in der Mehrsprachigkeit „und den Landschaften seiner Südtiroler Herkunft.“ Der schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Schriftsteller wurde in Meran geboren, studierte in Wien Literatur und Philosophie und lebt derzeit nach eigenen Angaben auf der Raketenstation Hombroich bei Neuss, einem Museumsgelände.