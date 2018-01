später lesen Neubau in Berlin Bund fördert Museum der Moderne mit 200 Millionen Euro Teilen

Twittern

Teilen



Für die Kunst des 20. Jahrhunderts soll in Berlin ein neues Museum entstehen. Der Bundestags-Haushaltsausschuss bewilligte am Donnerstag dafür 200 Millionen Euro, wie der SPD-Haushaltsexperte Swen Schulz am Donnerstag mitteilte.