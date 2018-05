später lesen Wieso bezahlen? Bundesgericht verhandelt zum Rundfunkbeitrag FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Ist der Rundfunkbeitrag ungerechtfertigte Abzocke oder eine rechtmäßige Abgabe? Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Mittwoch über viele heikle Fragen. Damit dürfte auch die politische Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder an Fahrt aufnehmen. Von Anika von Greve-Dierfeld und Sönke Möhl, dpa