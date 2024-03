Konzerte in der Karwoche Bundesweit gefragt: das Werk des Trierer Komponisten Joachim Reidenbach

Wer zu Ostern nach Leipzig, Münster oder Rottenburg reist, hat die Gelegenheit, die Aufführung eines großen Werks des Trierer Komponisten Joachim Reidenbach zu erleben. Wie dieser dem TV berichtet, erklingt an diesen Orten am Karfreitag seine „Johannespassion“ für Soli, Chor und Pauken. Die Musik des früheren Trierer Regionalkantors findet mittlerweile bundesweit Beachtung. In Münster ist die Passion des Kirchenmusikers im Dom zu hören, In Leipzig in der Propsteikirche Trinitatis. Reidenbach wird selbst nach Münster fahren, um seine Musik live zu hören.