Sängerin : Camila Cabello mit Album-Premiere auf TikTok

I filmed a concert w all new songs from my upcoming album FAMILIA and it’s out April 7 on @tiktok_us and IM SO EXCITED FOR U IT SEE IT 💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼 https://t.co/PROFDflNyU pic.twitter.com/QpsHBfizNo