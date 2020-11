„Hope Street“ : Campino: Als Leseratte in der Schule sitzengeblieben

Campino: Als Leseratte in der Schule sitzengeblieben

Düsseldorf Weil der Musiker sich in der siebten Klasse nur noch für Bücher interessiert hat, sei er damals „durchgerasselt“, erzählt er. Inzwischen ist er selbst unter die Autoren gegangen.

Campino, frisch gekürter Bestseller-Autor, hat verraten, als Leseratte in der siebten Klasse sitzengeblieben zu sein. Er habe nur noch gelesen, berichtete der Sänger der Toten Hosen (58) in einem Interview, das am Freitag auf der Homepage der Band erschienen ist.