Cannes: Iranischer Filmemacher nachträglich geehrt

Die Auszeichnung für das beste Drehbuch der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes ist dem iranischen Filmemacher Jafar Panahi nachträglich übergeben worden. Wie das Nachrichtenportal "Khabar Online" berichtete, bekam Panahi den Preis von seiner Hauptdarstellerin Behnaz Jafari nach deren Ankunft am Flughafen in Teheran. "Das ist deiner", sagte sie Panahi. "Khabar Online" postete bei Twitter auch ein Handy-Video von der Übergabe. Den Preis fürs beste Drehbuch erhielten Panahi und sein Co-Autor Nader Saeivar für Panahis Roadmovie "Three faces" (Drei Gesichter).