später lesen Berliner Ensemble Castorf zeigt Mammut-Inszenierung von Hugos „Les Misérables“ FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Ende seiner 25-jährigen Intendanz an der Berliner Volksbühne hat Frank Castorf (66) erstmals wieder an einem hauptstädtischen Theater inszeniert. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam seine Version von Victor Hugos Roman „Les Misérables“ („Die Elenden“) am Berliner Ensemble heraus. Von Peter Claus, dpa