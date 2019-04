später lesen Zeit für Veränderung Celine Dion kündigt Welttournee und neues Album an Teilen

Celine Dion plant eine Welttournee und will im Herbst ein neues Album veröffentlichen. Auf ihrer Internetseite teilte die 51-Jährige am Mittwoch mit, dass die „Courage World Tour“ am 18. September in Quebec in ihrer kanadischen Heimat beginnen wird. dpa