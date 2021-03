Berlinale : Céline Sciamma verfilmt Kindheitsgeschichte

Berlin Das Filmfestival findet dieses Jahr online statt. Goldene Bären werden trotzdem verliehen. Ob der Preis an die französische Regisseurin Céline Sciamma geht?

Die französische Regisseurin Céline Sciamma geht mit ihrem neuen Film ins Rennen der Berlinale. Zuletzt hatte sie mit „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ eine Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen erzählt. Nun widmet sie sich in „Petite Maman“ einer ungewöhnlichen Mutter-Tochter-Geschichte.

Vieles davon ist so genau beschrieben, dass man in der Geschichte versinkt. Etwa wenn Nelly im Auto Flips futtert - und sie im rasanten Tempo abknabbert wie eine Häckselmaschine. Oder wenn die Mädchen in den Regen geraten und sich danach so halb-erwachsen die nassen Haare mit dem Handtuch abrubbeln.