Auszeichnungen und Proteste : César-Filmpreise: Trophäen an „Die Wütenden“ und Polanski

Paris Ein Sozialdrama erhält die Trophäe für den besten Film und Polanski den Preis für die beste Regie - trotz Protesten und #MeToo. Die diesjährige César-Vergabe wird als Krisen-Event in die Annalen eingehen.

Der Preis für die beste Regie ging an „Intrige“ von Roman Polanski. Bei der Verleihung des renommierten Filmpreises am Freitagabend in Paris war der französisch-polnische Regisseur nicht dabei. Wegen der anhaltenden Kritik rund um die César-Nominierungen - das Polanski-Historiendrama war in zwölf Kategorien im Rennen - hatte der 86-Jährige seine Teilnahme an der Zeremonie abgesagt.