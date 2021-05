Abschied : Charly Hübner hört beim Rostocker „Polizeiruf 110“ auf

Hamburg Der Schauspieler will nicht mehr den Kommissar Sascha Bukow geben. Er sagt auch, warum er nach zehn erfolgreichen Jahren aufhören will.

Hübner bedankte sich in der Mitteilung für die tollen Jahre, in denen viel gewagt werden durfte und auch gelungen sei. Die letzte Folge mit ihm als Kommissar Bukow wird im kommenden Jahr zu sehen sein. Es ist der 24. Fall des Ermittlerduos Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow. Wer künftig an der Seite von Sarnau ermitteln wird, will der Sender „zu gegebener Zeit“ mitteilen.