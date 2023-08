„Sophia, der Tod und ich“ Charly Hübners tragikomisches Regiedebüt

Die Geschichte über den Tod ist vor allem eins: eine Ode an das Leben. Achtung Binse: Jeder Mensch muss irgendwann sterben, ob in drei Minuten oder 30 Jahren. Der Film erinnert daran, seine Zeit zu nutzen. Er überzeugt aber nicht nur mit seiner grundsätzlichen lebensbejahenden Ausrichtung. Die schnellen Dialoge triefen vor Zynismus. Und der Job des Todes hat etwas - wie Reiner in der Buchvorlage feststellt - so Bürokratisch-Deutsches an sich, dass das eigentliche Thema - der plötzliche Tod eines jungen Mannes - eigentlich gar nicht so traurig ist. Stattdessen verschiebt sich der Fokus darauf, was eigentlich wichtig ist im Leben.