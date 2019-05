später lesen Mit 74 Jahren Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew gestorben Teilen

Der Schauspieler Peter Mayhew, der durch seine „Star Wars“-Rolle als der zottelige Chewbacca berühmt wurde, ist tot. Der gebürtige Brite sei am 30. April auf seinem Anwesen in Texas gestorben, teilte seine Familie am Donnerstag auf Mayhews Twitterseite mit. dpa