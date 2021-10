Wissenschaft : Reicht der Arm Chinas bis nach Trier?

Interview Trier Wovor hat der angeblich „mächtigste Mann der Welt“ Angst? Oder wie ist es zu verstehen, dass die chinesische Regierung sogar Buchvorstellungen in Deutschland verhindert? Der Trierer China-Experte Dirk Schmidt ordnet ein.

Mischt sich die chinesische Staatsführung in die Meinungsfreiheit in Deutschland ein? Vor einigen Tagen wurden die Lesungen aus der Biografie „Xi Jinping – Der mächtigste Mann der Welt“ der Autoren Stefan Aust und Adrian Geiges an zwei Konfuzius-Instituten in Duisburg und Hannover abgesagt – offensichtlich auf Druck chinesischer Stellen. Das sorgte für empörte Reaktionen. Von den knapp 20 Konfuzius-Instituten in Deutschland ist eines an der Universität Trier angesiedelt. Was sagt der China-Experte Professor Dirk Schmidt von der Universität Trier zur Absage von Lesungen und zur allgemeinen Situation in China?

Herr Professor Schmidt, Sie haben im Januar beim Trierer Konfuzius-Institut einen Online-Vortrag über Staatschef Xi Jinping gehalten. Wie schätzen Sie eine mögliche Einflussnahme aus China auf Konfuzius-Institute in Deutschland ein?

Zur Person Dirk Schmidt Professor Dirk Schmidt ist seit 2004 an der Universität Trier am Lehrstuhl für Politik und Wirtschaft Chinas beschäftigt. Seine Schwerpunkte sind Politische Ökonomie, die Außenpolitik und Außenwirtschaft der Volksrepublik China und die Beziehungen zwischen China und Taiwan.

Schmidt Das ist sicherlich sehr unterschiedlich. In meinem konkreten Fall des Online-Vortrags gab es weder im Vorfeld noch danach irgendeinen mir bekannten Einflussnahme-Versuch oder eine negative Reaktion. Aber die offene und direkte Intervention bezüglich der Vorstellung des Buches zu Xi Jinping zeigt eine neue Qualität. Dazu gehört, dass Partneruniversitäten aus China und ein Generalkonsul der Volksrepublik sich einschalten und dafür sorgen, dass eine Buchvorstellung nicht stattfinden kann, weil es um die Person von Xi Jinping geht. Das ist neu und besonders im Kontext einer Universität selbstverständlich vollkommen inakzeptabel. Es geht um die Freiheit von Forschung und Wissenschaft und um die Redefreiheit allgemein.

Es gab Kritik von Betroffenen und aus der Politik. Wird das ausreichen, um sich gegen mögliche Einflussnahmen erwehren zu können?

Schmidt Es ist in den vergangenen ein, zwei Jahren auch von Xi Jinping persönlich klar gesagt worden, dass die chinesischen Universitäten und einzelne Fächer den ideologischen Auftrag haben, wie es offiziell heißt, die „China-Geschichte, gut zu erzählen“, sich also für die Propaganda der Partei einzusetzen. Die chinesischen Partneruniversitäten der Konfuzius-Institute sind daher mit anderen Worten zu einem verlängerten Arm der Kommunistischen Partei Chinas geworden. Verschiedene deutsche und internationale Universitäten haben sich angesichts dieser Entwicklung von ihren Konfuzius-Instituten getrennt beziehungsweise diese geschlossen. Auch in Trier sind wir intern in einer Diskussion, wie sich die Universität gegenüber dem Konfuzius-Institut aufstellen soll. In einem ersten Schritt wurden dessen wesentlichen Tätigkeiten bis auf weiteres eingestellt und Maßnahmen getroffen, um jegliche Einflussnahme auf universitäre Lehre und Forschung zu verhindern. Über gegebenenfalls weitere Schritte wird nun beraten. Es ist aber in Rechnung zu stellen, dass natürlich nicht nur die Universitätsinteressen, sondern auch die der Stadt und des Landes in die Diskussionen mit einfließen müssen.

Gab es einen speziellen Anlass, in der Zusammenarbeit in Trier zu pausieren?

Schmidt Ausschlaggebend waren Sanktionen der chinesischen Regierung nicht nur gegen einzelne Politiker, sondern auch gegen Wissenschaftler und Forschungsinstitute, unter anderem gegenüber einem Think-Tank (Denkfabrik, Anmerkung der Redaktion), dem Mercator-Institut für China-Studien in Berlin, das enge Beziehungen zur Trierer Universität hat. Deshalb haben sich seinerzeit die Universität, der Direktor des Konfuzius-Instituts und der Universitätspräsident, Michael Jäckel, in einer Stellungnahme kritisch gegen die chinesischen Maßnahmen positioniert und damit auch ein Zeichen für die Unantastbarkeit der Freiheit von Forschung und Wissenschaft gesetzt.

Es heißt immer, es sei besser im Dialog zu bleiben als zu verstummen.

Schmidt Ich kann hier nicht für die Universität sprechen, letztendlich müssen dies die dafür zuständigen Gremien entscheiden. Aber ich bin, das ist meine persönliche Meinung, sehr skeptisch, ob wir dauerhaft das Konfuzius-Institut aufrechterhalten können. Ich kann nicht erkennen, dass sich vonseiten der Partei- und Staatsführung in China Ton und Inhalt der Politik ändern werden. Es gibt vielmehr eine ideologische Verhärtung in den Positionen Chinas gegenüber dem Westen, insbesondere die Vorstellungen, das chinesische System sei unserem westlichen demokratischen System überlegen, gehören zum Standardrepertoire der augenblicklichen Kommunikation in China. China ist nicht mehr das China, das es noch vor Jahren war, als Konfuzius-Institute in Deutschland errichtet worden sind.

Warum scheint für ein so mächtiges Land wie China eine Lesung an einer deutschen Universität aus einer Biografie über den Staatschef überhaupt so bedeutend?

Schmidt China ist sehr viel dünnhäutiger dahingehend geworden, wie man gegenüber einzelnen Entwicklungen im Ausland reagiert. Prinzipiell gibt es in der chinesischen Wahrnehmung im Zuge eines Systemwettbewerbs mit dem Westen keine unpolitischen Handlungen mehr. Es ist deshalb aus dieser Sicht unmöglich sich vorzustellen, dass man gewissermaßen „neutral“ über Xi Jinping berichten oder diskutieren könne. Dies insbesondere auch, weil es einen Personenkult in China um Xi Jinping gibt, der so in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Tod Maos nicht mehr anzutreffen war. Es herrscht eine Xi Jinping-Verehrung, die schon fast pseudoreligiöse Dimensionen annimmt. Es ist für jemanden wie mich, der sich professionell seit längerer Zeit mit China befasst, rational nur schwer nachzuvollziehen, dass das Land auf der Basis einer immer weitgehenden ideologischen Verhärtung und Unnachgiebigkeit in dieser Art und Weise gegenüber dem Westen agiert. China schadet sich damit in erster Linie selbst.

Diese Entwicklung weiter gedacht: Könnte das bedeuten, dass in Zukunft nicht mehr nur eine Lesung versucht werden könnte, zu unterbinden, sondern vielleicht sogar das Erscheinen eines Buches selbst?

Schmidt Ja, natürlich. Es gibt große internationale Verlage, die auch ein bedeutsames China-Geschäft haben. Bisher wurden von der chinesischen Regierung mögliche geschäftliche Konsequenzen meiste eher subtil angedroht, in jüngster Zeit jedoch auch zunehmend offen. Das Unternehmen Adidas ist zum Beispiel im Frühjahr 2021 ins Visier geraten, weil es geäußert hatte, keine Baumwolle mehr aus Xinjiang verwenden zu wollen, also aus der von Muslimen bewohnten Region, in der Zwangsarbeit in der Textilbranche nach mehreren Quellen an der Tagesordnung ist. Da gab es einen riesigen Shitstorm im chinesischen Internet, und anderem mit Boykott-Aufrufen. Diese Art von Vorgehen gegenüber westlichen Unternehmen folgt einem bestimmten Muster und natürlich versucht die Partei- und Staatsführung, offensiv im Vorhinein Dinge zu verhindern – wenn es um die Person Xi Jinping geht, oder zum Beispiel auch um Taiwan, um Tibet und um Xinjiang. Diese Themen sind mittlerweile ganz heikel. Dagegen geht die Partei nun unnachgiebig vor und sieht nur noch Feinde überall.

Sie sind als Forscher der Wahrheit verpflichtet. Machen Sie sich persönlich Gedanken um Ihre Arbeit und Ihre Position?

Schmidt Das betrifft mich und viele Kolleginnen und Kollegen. Sie haben seit einiger Zeit keine Möglichkeit, nach China zu reisen, weil die Gefahr zu groß ist, dass man verhaftet werden könnte, wenn man sich kritisch zu China geäußert hat. Ich bin als Wissenschaftler zu Objektivität verpflichtet, ich kann und darf mich nicht aus China beeinflussen lassen. Die Tendenz, dass die chinesische Staatsführung gegen deutsche und europäische Wissenschaftler zurückschlägt, die Probleme im Land benennen, ist ein Teufelskreis, den nur China selbst durchbrechen könnte. Aber die chinesische Partei- und Staatsführung glaubt im Gegenteil, dass es an uns wäre, das zu tun.

Wie hängt die Entwicklung mit dem Erstarken Chinas als Wirtschaftsmacht zusammen?

Schmidt China wird als Weltwirtschaftsmacht immer stärker, ist seit einigen Jahren wichtigster Handelspartner Deutschlands. Wenn China die wichtigste Wirtschaftsmacht ist, ist das nach Karl Marx die materielle Basis. Dann wird ebenfalls nach Marx der Überbau, das heißt, die Politik, die gesellschaftlichen Normen, die Gesetze dieser materiellen Basis folgen. An dieser Sichtweise hält die chinesische Führung sehr stark fest, dass dieser globale ökonomische Siegeszug Chinas mit einem Siegeszug des Marxismus, der kommunistische Ideologie einhergeht, auch wenn das auf uns völlig befremdlich wirkt.

Gibt es keine anderen Strömungen, die Einfluss nehmen könnten?

Schmidt Wir haben im kommenden Jahr den Parteitag der kommunistischen Partei. Xi Jinping wird weiter im Amt bleiben. Von daher fehlt mir momentan die Fantasie, zu erkennen, wie abweichende Stimmen an die Oberfläche kommen sollten. Das bedeutet nicht, dass es völlig ausgeschlossen ist. Wenn sich die Europäer, die Amerikaner, Japan oder Australien immer stärker gegen China verbünden würden, könnte es zwei unterschiedliche Entwicklungen geben. Entweder die Situation verhärtet sich noch stärker oder es gibt in China eine Diskussion und Kritik, ob man nicht auf einen falschen Kurs gesetzt hat. Beides wäre möglich. Aber ich vermute, das Erstere.

Wie ist der Umgang mit Ihren Kollegen in China?

Schmidt Noch vor fünf bis zehn Jahren haben wir mit Wissenschaftlern, die zu uns nach Trier gekommen sind, offen reden können. Mittlerweile geht es nicht mehr darum, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Es geht darum, wie es in China heißt, die Diskursmacht zu gewinnen. Da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück: Dass eine fremde Macht versucht, zu bestimmen, was an unseren Universitäten gesagt werden darf, ist absolut inakzeptabel. Da müssen alle in Deutschland völlig einer Meinung sein, dass das der Anfang vom Ende der wissenschaftlichen Forschungsfreiheit ist, und uns dagegen wehren.