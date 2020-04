Neues aus Hollywood : Chris Hemsworth stellt Trailer für Action-Thriller vor

Los Angeles Anders geht es momentan nicht: Chris Hemsworths neuer Film läuft nicht im Kino, sondern direkt beim Streamingdienst Netflix an.

„Dies sind schwierige Monate für uns alle“, schrieb der australische Star am Dienstag auf Twitter. Er hoffe, dass dieser Film in Zeiten der Corona-Pandemie ein wenig Unterhaltung bringe, während alle zu Hause bleiben. Der Action-Thriller kommt am 24. April beim Streamingdienst Netflix raus.