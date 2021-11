Kult-Comic : Chris Pratt soll gefräßigen „Garfield“-Kater vertonen

Los Angeles Einer der berühmtesten Comics kommt wieder ins Kino: Der gefräßige Kater Garfield. Sein Erfinder wirkt als Produzent am Film mit - und ein Hollywoodstar leiht ihm seine Stimme.

Der US-Schauspieler („Guardians of the Galaxy“, „The Tomorrow War“) wird in dem geplanten Trickfilm die Stimmrolle übernehmen, berichteten die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ am Montag. Der noch titellose Film wird von Mark Dindal („Himmel und Huhn“) inszeniert.