Ehrung : Christina Applegate mit Gehstock bei „Walk of Fame“-Feier

Liz Feldman (l-r), Christina Applegate und Linda Cardellini posieren beim «Walk of Fame» in Hollywood. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles Von Freunden gestützt kam die US-Schauspielerin Christina Applegate („Eine schrecklich nette Familie“) zu der Feier am „Walk of Fame“. Unter Tränen sprach sie auch über ihre Krankheit.

US-Schauspielerin Christina Applegate (50) ist am Montag auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt worden.

Einblicke in Applegates Leben nach Diagnose

In den 1990er Jahren war sie in der TV-Serie „Eine schrecklich nette Familie“ als die naive Tochter Kelly Bundy bekannt geworden. TV-Stars Ed O'Neill und Katey Sagal spielten in der Hit-Sitcom die Eltern Peggy und Al Bundy. Als Gastrednerin würdigte Sagal (68) am Montag den Humor, die Stärke und das Talent ihrer Filmtochter. Schon von der 16-jährigen Applegate habe sie damals so viel gelernt, sagte Sagal.