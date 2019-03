später lesen „Floating Piers“ Christo bei Filmpremiere in Berlin Teilen

Twittern

Teilen



Der Künstler Christo hat sich am Dienstag in Berlin die Deutschlandpremiere des Film „Christo - walking on water“ angeschaut. Der Film erzählt von seinem Projekt „Floating Piers“, für das er vor drei Jahren zwei Inseln im italienischen Lago d'Iseo über schwimmende Pontons mit dem Festland verband. dpa