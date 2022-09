Schauspieler : Christoph Waltz: Disziplin ist der Anfang von allem

Die Schauspieler Christoph Waltz (l) Willem Dafoe kommen zu einem Fototermin für den Film «Dead for A Dollar» während der 79. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa

Venedig Der 65-Jährige ist zu den Filmfestspielen nach Venedig gereist, um seinen neuen Film vorzustellen. Er spielt darin neben Willem Dafoe und Rachel Brosnahan.

Der Schauspieler Christoph Waltz hält nichts davon, sich gehen zu lassen. „Ich glaube fest an..., nein, ich glaube nicht nur fest an, ich bin mehr als 100 Prozent überzeugt, dass Disziplin der Anfang von allem ist“, sagte der 65-Jährige am Dienstag in Venedig. „Disziplin im Denken, Disziplin in Handlungen, und, wissen Sie was? Disziplin darin, seine Gefühle auszudrücken.“