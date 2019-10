Hollywood-Veteran : Clint Eastwoods Olympia-Drama feiert Weltpremiere

Clint Eastwood bei der Weltpremiere des Films „The Mule“ in Los Angeles. . Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa.

Los Angeles Oscar-Preisträger Clint Eastwood (89, „Million Dollar Baby“) wird seinen neuen Film „Richard Jewell“ erstmals im November bei einem Filmfestival in Hollywood präsentieren.

Wie der renommierte Filmverband AFI (American Film Institute) am Dienstag bekanntgab, soll das Drama über das Bombenattentat bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta am 20. November im Rahmen des AFI-Filmfests Weltpremiere feiern.