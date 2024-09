Aus dem Leben einer schillernden 102-Jährigen Mode-Ikone: Was war das Geheimnis von Iris Apfel?

Wer ihren Namen nicht kennt, weiß aber sofort, wer gemeint ist: Ja, Iris Apfel ist die mit der großen Brille! Ihre weiteren Markenzeichen: schrille Outfits und Accessoires, kurzes weißes Haar, roter Lippenstift. Sie startete erst in einem Alter als Mode-Ikone und Influencerin durch, in dem die meisten Menschen längst an einen Umzug ins Pflegeheim denken.