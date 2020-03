Die Farbe der Rache : Cornelia Funke arbeitet am nächsten „Tintenherz“-Teil

Cornelia Funke arbeitet am nächsten „Tintenherz“-Teil

Hamburg Cornelia Funke schreibt meist an mehreren Büchern gleichzeitig. Obwohl die Bestseller-Autorin mit „Reckless“ gerade auf der Zielgeraden ist, können Fans sich deshalb schon auf die Fortsetzung einer anderen Reihe freuen.

Schriftstellerin Cornelia Funke lässt im nächsten „Tintenherz“-Buch die Macht der Bilder in den Vordergrund rücken.

„Ich male im Moment sehr große Gemälde. Und plötzlich wusste ich, dass es noch ein Buch geben muss, in dem es um die Macht der Bilder gegen die Macht der Worte geht. Was ist das Mächtigere?“, sagte die 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.