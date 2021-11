Gala in Berlin : Corona: Europäischer Filmpreis nicht vor großem Publikum

Gala in Berlin

Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort: So wie 2019 wird es bei der Vergabe des Europäischen Filmpreises in diesem Jahr nicht aussehen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Pool/dpa

Berlin Am 11. Dezember findet in Berlin die Vergabe des Europäischen Filmpreises statt. Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage allerdings mit Einschränkungen.

Bei der Zeremonie am 11. Dezember in Berlin wird es nicht wie sonst Publikum aus Akademiemitgliedern, Partnern und Gästen aus der Filmindustrie geben. Die Teilnahme sei auf Nominierte und Preisträger beschränkt, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Gala soll live stattfinden und gestreamt werden.