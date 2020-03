Heimsuchungen : Corona-Krise: Zuflucht und Trost in der Literatur

Corona-Krise: Zuflucht und Trost in der Literatur

Die Pest bildet in Giovanni Boccaccios Novellensammlung „Das Dekameron“ den Rahmen. Foto: -/dpa.

Paris Von Boccaccios „Dekameron“ bis zu Albert Camus' berühmtem Roman „Die Pest“: Epidemien bilden den Rahmen für große Literatur.

„Heimsuchungen gehen tatsächlich alle Menschen gleich an, aber es ist schwer, an sie zu glauben, wenn sie über einen hereinbrechen.“ Albert Camus schrieb dies in seinem berühmten Roman „Die Pest“.