Wien : Daniel Barenboim über den Stellenwert der Musik

Wien Der Maestro dirigiert zum dritten Mal das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Barenboim will damit die Wichtigkeit von Musik unterstreichen. Das Konzert wird in 92 Länder übertragen.

„Ich hoffe, dass es manche Politiker auf der ganzen Welt dazu inspiriert, über die Wichtigkeit und das geistige Bedürfnis der Bevölkerung nach Musik nachzudenken“, sagte der 79-jährige Maestro am Mittwoch in Wien bei einer Pressekonferenz. Am Samstag führt Barenboim die Wiener Philharmoniker nach 2009 und 2014 zum dritten Mal durch den jährlichen Walzer- und Polkareigen, der in 92 Länder übertragen wird.