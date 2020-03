007-Abenteuer : Daniel Craig bleibt dabei: Zum letzten Mal James Bond

New York Daniel Craig setzt allen Spekulationen ein Ende. In der „Late Show“ von Stephen Colbert lässt der 007-Darsteller keine Fragen offen.

„Dieser nächste James-Bond-Film wird mein letzter“, sagte Craig am Samstag bei einem Auftritt als Gastmoderator in der US-Comedyshow „Saturday Night Live“. Der 52-Jährige versprach: „Aber es wird einer der besten werden.“

Craig, der 2005 als James Bond vorgestellt wurde und den Agenten erstmals im Film „Casino Royale“ (2006) spielte, hat die begehrte Rolle seit 15 Jahren und damit am längsten von allen bisherigen Bond-Darstellern. Seine prominenten Vorgänger Sean Connery und Roger Moore drehten allerdings in kürzerer Zeit mehr 007-Filme als Craig. Connery drehte in elf Jahren sechs, Moore in 13 Jahren sieben Filme.