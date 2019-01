später lesen Literatur Dank Weihnachten: Buchmarkt-Jahr endet mit hauchdünnem Plus FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Aufatmen in der krisengeschüttelten Buchbranche: Ein solides Weihnachtsgeschäft hat ihr im vergangenen Jahr ein minimales Plus beschert. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 0,1 Prozent, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Von Thomas Maier, dpa