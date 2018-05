später lesen Auszeichnung Danny DeVito bekommt eigenen Gedenktag FOTO: Joel C Ryan FOTO: Joel C Ryan Teilen

Der Schauspieler Danny DeVito (73) bekommt in seinem Heimatbundesstaat New Jersey einen eigenen Gedenktag. Sein Geburtstag, der 17. November, sei nun offiziell „Danny DeVito-Tag“, kündigten Vertreter seiner Heimatstadt Asbury Park und Gouverneur Phil Murphy am Wochenende an. dpa