Sinfoniekonzert Musikalische Schmerzwellen und „kecke“ Klänge

Auf dem Programm des Abends standen zwei eindrucksvolle, wechselseitig aufeinander verweisende Werke. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach spielte das Philharmonische Orchester der Stadt Trier zunächst das Adagio in Fis-Dur aus der 10. Sinfonie von Gustav Mahler und danach die Sinfonie Nr. 6 von Anton Bruckner in A-Dur. Einmal mehr war dabei zu erleben, mit welch großem Engagement das Trierer Orchester und sein Dirigent musizieren und sich dabei musikalischen Herausforderungen stellen. In höchstem Maß fordernd sind Bruckners und Mahlers Sinfonien allemal, und zudem eindrucksvolle Zeugnisse eben jener Visionen und künstlerischen Weltschöpfungen, von denen eingangs die Rede ist. Was Wunder, dass sie häufig ihren Zeitgenossen fremd blieben. Auch Bruckners Werk stieß zunächst weithin auf Unverständnis. Seine 6. Sinfonie erlebte er nur als Orchesterprobe. Erst nach seinem Tod erkannte Gustav Mahler ihre Qualität und brachte sie zur Aufführung. Auch die musikalischen Verbindungen zwischen Bruckner und dem Werk Mahlers sind vielfältig. Gleich eingangs im Adagio aus Mahlers 10. Sinfonie wurde die Verehrung beider Komponisten für den Giganten Richard Wagner hörbar. Der 1910 begonnene Satz mit seinem berühmten dissonanten Akkord ist ein Fragment aus Mahlers unvollendeter Sinfonie. Bekanntlich entstand es in einer Zeit, die für den Komponisten eine einzige Katastrophe bedeutete. Mahler war todkrank, seine Frau Alma drohte ihn zu verlassen. Seine Arbeitgeber machten Ärger. Bewegend vermittelten Hochstenbach und seine Musiker die Trauer und seelische Wundheit der Musik und machten die weiten romantischen Bögen als ergreifende Schmerzwellen erfahrbar. Bereits 2019, zu ihrem 100. Geburtstag hatten die Trierer Philharmoniker im selben Kirchenraum mit Bruckners 7. Sinfonie beeindruckt. Nun also die Sechste.