Festival : Das Festival im Wohnzimmer

Trier Ab 16.30 Uhr geht es los: Das Trier Online-Benefizkonzert Bleif mim Aorsch dahemm – Live im Netz.

Michael Hotzwik und Christoph Bales von SDIYG-Shows veranstalten normal mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern Konzerte in Trier. Seit 2014 haben sie 79 Shows geplant und durchgeführt. Leider wird das 2020 nicht mehr möglich sein, weswegen sich die Konzertveranstalter ein neues Konzept überlegt haben.

Die Musiker werden einzelne Streams starten, die man sich dann jeweils live in dem Event anschauen kann.

Es kann über Paypal an paypal@sd.shows.de oder per Überweisung an SDYIG-Shows (IBAN: DE12 7012 0400 8409 4670 01 BIC: DABBDEMMXXX Verwendungszweck: „Spende“) gespendet werden.